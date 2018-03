Basket, ancora un ko casalingo per la Velcofin

Vicenza – Ancora una sconfitta, la quinta consecutiva, per la VelcoFin Vicenza tra le mura (nell’ultimo periodo poco) amiche del PalaGoldoni. Questa volta è la Delser Udinea tornare a casa, in Friuli, con i due punti in tasca. Ieri, infatti, nella gara valida per l’ottava giornata di ritorno della seconda serie nazionale di basket femminile, le vicentine sono state sconfitte, per 52-60 dalle biancoarancio guidate in panchina dall’ex cestita della Primigi Vicenza e della Nazionale italiana, Malì Pomilio.

Per quanto riguarda la cronaca della gara delle 18, passano poco più di 60 secondi e le friulane hanno già scritto a referto lo 0-4 firmato Pontoni e Vicenzotti. Brcaninovic sblocca il risultato delle biancorosse, 2-4, ma poi, per quasi 3’30”, il team di coach Chimenti non vede più il canestro. La Delser piazza invece un break di 0-6 che la porta sul 2-10. È ancora Brcaninovic a far muovere il tabellone per Vicenza, 4-10, ma le ospiti riprendono a correre e raggiungono la doppia cifra di vantaggio, 5-16.

Sturma ripristina il +11 ad inizio del terzo minuto, 7-18, poi la tripla di Monaco e il piazzato di Ferri spingono la VelcoFin al -6, 12-18, e coach Pomilio alla sospensione. Dal time out la Delser esce determinata: Mancabelli in contropiede, Sturma e Rainis griffano un altro 0-6 che permette alle friulane di doppiare le venete, 12-24. Vicenza rosicchia un punto e il secondo periodo va in archivio, così come il primo, con le padrone di casa in ritardo di 11 lunghezze, 17-28.

Alla ripresa delle ostilità, dopo l’intervallo lungo, Vicenza torna in campo con un altro piglio: è aggressiva e concentrata e, dopo essere scivolata a -15, 17-32, Brcaninovic e Zanetti costruiscono il 5-0 interno che vale il 22-32. Uno svantaggio che le biancorosse dimezzano al nono minuto, portandosi sul 32-37. A ridare un po’ di ossigeno alla Delser è Blazevic, che imbuca il 32-39 della terza sirena.

Due personali di Stoppa e il piazzato di Brcaninovic valgono il -3, 36-39. Vicenzotti risponde da sotto, 36-41, prima che Santarelli liberi la palla dai 6.75 per il 39-41. Poco dopo un recupero difensivo delle ragazze di coach Chimenti apre il solitario contropiede di Mingardo, che però non finalizza. Dall’altra parte del campo, invece, Rainis non perdona, 39-43. VelcoFin non demorde e, con Brcaninovic, torna a -2, 41-43, ma subito Da Pozzo e Rainis riallungano, 41-47. Vicenza risale a -4 in tre occasioni (45-49, 48-52, e 50-54), anche se non riesce mai a completare la rimonta. Da Pozzo e Mancabelli firmano il 50-58 che, a 38” dalla fine, fa scorrere i titoli di coda. Due punti di Federica Destro e altrettanti di Bianco chiudono la gara sul 52-60.

Vicenza: Destro M. 3, Monaco 3, Mingardo 2, Destro F. 4., Stoppa 4, Gamba, Ferri 4, Brcaninovic 19, Santarelli 9, Zanetti 4, Pizzolato ne, Maculan ne

Udine: Bianco 6, Blazevic 4, Ciotola, Mancabelli 9, Sturma 7, Vicenzotti 11, Pontoni, Da Pozzo 13, Rainis 10, Romano