Vaccini, il sindaco Variati scrive al ministro Lorenzin

Vicenza – “Tutti i minori, anche se non vaccinati, devono potere terminare l’anno scolastico senza interruzioni traumatiche”. E’ il pensiero del sindaco di Vicenza, Achille Variati, il quale ha scritto una lettera al ministro della salute, Beatrice Lorenzin toccando il tema all’allontanamento dei bambini non vaccinati da scuola. In sintesi, Variati ha chiesto al ministro una proroga del termine, oggi fissato al 10 marzo, così da permettere ai bambini la regolare conclusione dell’anno scolastico.

“Pur comprendendo l’esigenza di garantire la profilassi vaccinale – si legge nella missiva – ritengo che allontanare i minori durante l’anno scolastico possa causare gravi ripercussioni anche rispetto al loro futuro. Penso infatti che tutti i minori, anche se non vaccinati ma regolarmente iscritti, debbano potere terminare l’anno scolastico in corso senza interruzioni traumatiche di continuità educativa”.

“Da qui alla fine dell’anno scolastico – prosegue Variati – una ulteriore divulgazione delle informazioni sulla profilassi vaccinale sarà utile per consentire alle famiglie di fare le loro valutazioni nei confronti dei figli. Sono convinto che Lei sia d’accordo che nessuna forma di violenza, neppure indiretta, debba essere fatta nei confronti dei bambini. Tanto più da parte delle istituzioni”.

La lettera, che può essere letta per intero cliccando qui, è stata inviata, per conoscenza, al presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e al presidente della conferenza dei sindaci del distretto est dell’azienda Ulss 8 Berica, Luca Cavinato. Quest’ultimo ha informato il primo cittadino di Vicenza di aver inserito l’argomento nel prossimo ordine del giorno dell’assemblea, per una possibile condivisione da parte dei sindaci del territorio.

Sul tema e, soprattutto, sulla richiesta di Variati al ministro della salute, è intervenuto, con alcune considerazioni, Giovanni Coviello, coordinatore cittadino del Psi di Vicenza e candidato della lista Insieme, per il Senato, alle prossime elezioni. “Se, come sottolineato nella lettera – scrive Coviello -, la proroga è già prevista nel caso in cui i genitori abbiano presentato all’azienda sanitaria richiesta di effettuare la vaccinazione, e che sia stata l’azienda a differire la data, non pare prudente che per la tutela di quei minori i cui genitori non ottempereranno al servizio di profilassi vaccinale, si mettano a rischio il rispetto della legge e la salute di quei bambini che, invece, non possono essere vaccinati e le cui insufficienti difese immunitarie sarebbero a rischio di gravi patologie in presenza di altri bambini portatori, in quanto non vaccinati, di quelle patologie”.

“La tutela del diritto all’educazione dei bambini, per il sindaco Variati, è predominante rispetto alla tutela della salute di bambini indifesi non per scelta dei propri familiari ma per proprie debolezze organiche? La nostra risposta è negativa. Ci saremmo aspettati dal sindaco e presidente della Provincia, un fermo richiamo al ministro, perché attui tutte le decisioni necessaria a che le strutture sanitarie forniscano i servizi di vaccinazione richiesti non oltre la data del 10 marzo, che già sottopone a rischi sanitari non solo i bambini non vaccinati, ma vaccinabili, ma pure quelli non vaccinabili per proprie insufficienze organiche nonostante i propri genitori si attengano alle leggi dello stato e alle indicazioni del mondo scientifico”.