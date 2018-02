E’ il Giorno del Ricordo, per le vittime delle foibe…

Vicenza – Domani, sabato 10 febbraio, si celebra in tutta Italia il Giorno del Ricordo, dedicato alla memoria delle vittime delle foibe e al dramma vissuto dalle popolazioni giuliane, istriane e dalmate alla fine della seconda guerra mondiale, perseguitate e scacciate dai territori divenuti Jugoslavi. Celebrazioni sono previste un po’ ovunque nei principali centri della nostra provincia. A Vicenza, alle 11, al cimitero maggiore di viale Trieste, vi sarà la deposizione di una corona d’alloro con gli onori ai martiri.

Seguirà il saluto del consigliere comunale Raffaele Colombara e del presidente del comitato provinciale di Vicenza dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Coriolano Fagarazzi. Infine è prevista la lettura dell’invocazione per le vittime delle foibe. L’organizzazione è a cura del Comune di Vicenza in collaborazione con l’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia.

Ricordiamo che, in città, un primo momento celebrativo c’è stato sabato 3 febbraio, alle 11, davanti all’ex Collegio Cordellina di contra’ Santa Maria Nova, con la deposizione di una corona d’alloro e un momento di riflessione in memoria dei mille esuli italiani che il 3 febbraio del 1947 trovarono rifugio nell’ex Convento di Santa Maria Nova. In rappresentanza dell’amministrazione comunale era presente l’assessore alla comunità e alle famiglie Isabella Sala. Il Giorno del Ricordo è una solennità civile nazionale istituita con una specifica legge il 30 marzo 2004.

“Ricordando le foibe: le famiglie, le speranze, il dramma” è invece il tema di un concorso promosso in tutte le scuole dalla Regione Veneto, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale e la Federazione delle associazioni degli esuli in occasione del Giorno del Ricordo. Gli alunni delle scuole primarie e secondarie del Veneto, pubbliche e paritarie, nonché dei corsi degli istituti professionali di stato e degli organismi di formazione, sono invitati a riflettere sulla tragica vicenda delle foibe, sull’esodo degli istriani, dei fiumani e dei dalmati dalle loro terre e, più in generale, sulle vicende del confine orientale durante la seconda guerra mondiale e nel dopoguerra.

“Abbiamo promosso l’idea del concorso, in concomitanza con il Giorno del Ricordo – sottolinea l’assessore regionale – per valorizzare gli spunti che cronaca e celebrazioni potranno dare alle giovani generazioni e invitarle ad approfondire e a fare memoria di quelle vicende ancora poco note. Il Veneto, per il legame culturale e storico forte con la Venezia Giulia , l’Istria e la Dalmazia, ha un compito in più verso gli esuli e i loro discendenti. Giuliani, istriani e dalmati scelsero l’Italia perché italiani, ma l’Italia non li accolse con benevolenza. E la cattiva coscienza politica e la vergogna per il trattamento riservato ai connazionali profughi fecero cancellare quelle storie dai libri di storia”.

“Per le associazioni degli esuli giuliani e dalmati – aggiunge Alessandro Cuk, rappresentante della Federazione delle associazioni degli esuli – il rapporto con il mondo della scuola è una priorità. Far conoscere alle nuove generazioni una pagina di storia strappata per troppo tempo dai libri di storia è fondamentale. Per noi, inoltre, è positiva qualsiasi collaborazione con il mondo della scuola che trovi il supporto delle istituzioni locali, come la Regione del Veneto”.

Studenti e scuole potranno partecipare inviando entro il 30 aprile rappresentazioni grafiche, testi, prodotti multimediali e video alla Direzione Formazione e Istruzione della Regione Veneto. In palio ci sono nove premi: duemila euro per i primi tre classificati dei tre ordini di scuola, 1500 euro e mille euro rispettivamente per i secondi e terzi classificati. Oltre all’evento della consegna ufficiale dei premi è prevista anche una visita alla foiba di Basovizza e al Museo della civiltà istriana fiumana e dalmata di Trieste.