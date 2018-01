Vicenza, “Uno sguardo dal ponte” al Teatro San Marco

Vicenza – È con “Uno sguardo dal ponte”, di Arthur Miller, uno dei capolavori del teatro americano del Novecento, che si apre sabato 3 febbraio, alle 21, al Teatro San Marco di Vicenza, la trentesima edizione del Festival Maschera d’Oro, kermesse nazionale organizzata dal comitato veneto della Federazione italiana teatro amatori (Fita). Il testo di Miller sarà proposto, per la regia di Rita Re, dalla compagnia siciliana Nuovo teatro stabile Mascalucia, attiva nell’omonimo centro in provincia di Catania.

Scritta nel 1955 dal celebre autore statunitense, che all’epoca aveva già pubblicato altri capolavori come “Morte di un commesso viaggiatore” o “Il crogiuolo”, la piece che andrà in scena a Vicenza è anch’esso un’istantanea della società nordamericana dell’epoca, con le sue crepe e le sue contraddizioni. In questo caso, l’attenzione di Miller si concentra sul mondo degli immigrati che popolavano Brooklyn, zona vicina nello spazio ma totalmente diversa dalla ricca e sfavillante Manhattan. È qui che, in una modesta abitazione, vivono Eddie Carbone, di origini siciliane, la moglie Beatrice e la nipote Catherine, cittadina americana, alla quale l’uomo è morbosamente legato.

I Carbone accolgono in casa i cugini Marco e Rodolfo, giunti clandestinamente negli States. Tra Catherine e Rodolfo nasce un sentimento che, secondo Eddie, non è sincero da parte del giovane, intenzionato ad approfittare dell’ingenuità della ragazza per sposarla e ottenere la cittadinanza americana. Si dice così convinto della cosa da chiedere consiglio anche ad un legale, l’avvocato Alfieri, il quale, però, gli ribadisce come la sua posizione di zio non gli dia alcun diritto, né legale né morale, su Catherine. Eddie decide allora di denunciare la clandestinità di Rodolfo e Marco, scatenando l’indignazione dell’intero quartiere e provocando una serie di eventi sempre più incontrollabili.

“Miller – si legge nella presentazione dello spettacolo – sviluppa la storia lungo due binari paralleli, entrambi profondi e coinvolgenti. Da un lato, c’è quello dell’analisi sociale della realtà degli immigrati, stretti tra la nostalgia per la patria lontana e i suoi valori e il desiderio di integrarsi appieno nella loro nuova realtà e nei suoi costumi; dall’altro, il confronto intimo e lacerante che Eddie vive dentro se stesso, chiamando anche ciascuno di noi ad una sincera, intima presa di coscienza”.

Gli attori in scena sono, tra gli altri, Emanuele Puglia (Eddie), Andrea Luca (Rodolfo), Egle Santonocito (Catherine), Anna De Luca (Beatrice), Mario Rocca (Marco) e Pietro Coco (avvocato Alfieri). Le scene sono di Gaetano Longo e Alfio Nicolosi, i costumi di Graziella Villardita e Cettina Poma, le luci di Andrea Zappalà. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.fitaveneto.org.