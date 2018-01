Il Veneto verso una legge sulla birra artigianale

Venezia – Approvato in Regione Veneto, in sede di Terza commissione il prgetto di legge sulla “Promozione e valorizzazione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale”, che vede primo firmatario il consigliere regionale Massimiliano Barison. Il provvedimento impegna il bilancio regionale a garantire fondi annuali per circa 250 mila euro, incentivi economici indirizzati per lo sviluppo economico dell’industria artigianale del settore ma anche per progetti di ricerca e innovazione, senza trascurare la formazione professionale degli addetti. Ora il testo passerà nell’aula del consiglio regionale, con relatore lo stesso Barison.

“Esprimo viva soddisfazione – ha commentato il consigliere regionale, che è membro del gruppo di Fratelli d’Italia – per questo parere positivo della commissione di competenza. Il provvedimento è molto atteso da produttori artigiani, agricoli e associazioni di categoria. La certificazione di qualità e gli incentivi a questo settore sono finalizzati a creare nuovi posti di lavoro e promuovere nuove forme di imprenditoria. Infatti, il progetto di legge in questione, primo del genere in Italia, punta a sostenere la filiera veneta per la birra artigianale, ed anche chi intende avvicinarsi a questo settore”.

In due decenni,il numero di birrifici artigianali in Italia è aumentato esponenzialmente, passando da poche decine ad un migliaio, facendo diventare il Bel Paese il quarto produttore mondiale di birra artigianale. Il Veneto in questi ultimi anni, con oltre ottanta birrifici artigianali ed attivi già nel 2015, si è dimostrata una delle regioni più vivaci, per la presenza di realtà artigianali anche di piccole dimensioni ma capaci di attrarre un pubblico sempre più folto ed attento.

Un passaggio importante è stato fatto con le audizioni delle associazioni di categoria, come Coldiretti e Confartigianato Veneto, che hanno ben accolto con la possibilità di avere un nuovo strumento legislativo che valorizzi la peculiarità di una produzione locale, premiando la filiera agricola corta, coinvolgendo il mondo agricolo e puntando sulla qualità della birra artigianale veneta.